Вступил в силу новый административный регламент по выдаче и замене российских паспортов

Теперь запрещена любая, даже незначительная ретушь фотографий.

Нельзя приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Но можно сделать снимок в очках с прозрачными не тонированными стеклами. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза. В форменной одежде фотографироваться нельзя. При этом фото может быть чёрно-белым или цветным.

Нельзя фотографироваться также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.

Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то принесите третье фото.