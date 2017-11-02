Вступили в силу изменения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности

Водительские удостоверения взамен ранее выданных теперь можно получить в многофункциональных центрах, а оплатить госпошлину стало возможно через Единый портал государственных услуг.

Самые существенные изменения произошли в регламенте проведения экзамена на право управления автомобилем. Там появился дополнительный перечень ошибок, при которых экзамен прекращается и выставляется оценка «не сдал». Например, если «ученик» сбил разметочное оборудование 3 и более раз. Также введено понятие однократного включения передачи заднего хода. При этом действии экзаменующийся обязан установить автомобиль так, чтобы он не пресекал контрольную линию передним габаритом.

Ещё одно нововведение – будущий водитель может предоставить в качестве дополнительного документа загранпаспорт, если желает, чтобы в правах была правильно указаны его данные на английском языке.

- Условия приёма экзамена тоже уточню. К примеру, в период отрицательных температур окружающего воздуха при наличии устойчивого снежного покрова место начала и окончания выполнения упражнений помечаются разметочными конусами и разметочными стойками в соответствии со схемой выполнения упражнений, - отметила Ольга Ихилова, старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления ГИБДД, старший лейтенант полиции.