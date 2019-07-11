Вступили в силу изменения правил продажи отдельных видов пищевых продуктов

Об это руководить Роспотребнадзора Мурманской области сообщила на сегодняшней пресс-конференции. Под пристальным вниманием специалистов управления вся молочная продукция.

С 1 июля этого года все магазины и гипермаркеты, которые реализуют продажу молочной продукции обязаны обзавести дополнительными полками, чтобы отдельно размещать товары содержащие растительный жир. Нововведение качается только молочной продукции. Появлению дополнительного пункта в правилах продажи послужили многочисленные жалобы потребителей, которые из-за недостатка информации приобретали продукты с содержанием нежелательных компонентов.

«Наша задача не наказать предпринимателей, а навести порядок, дать возможность осуществить правильный выбор продукции потребителям, - отметила Лена Лукичёва, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Визуально отделить молочные продукты с содержанием растительного жира от тех, что его не содержат можно разными способами, в зависимости от объемов реализуемой продукции. Постановления с точными методическими указаниями роспотребнадзор распространяет среди всех торговых точек Мурманской области, кроме того специалисты управления лично встречаются с предпринимателями, чтобы ответить на вопросы.

Кроме того изменились требования и для табакосодержащей продукции. Теперь все упаковки должны быть промаркированы специальными акцизами. Подобная практика ранее была применена к меховым изделиям и успешно себя зарекомендовала исключив с рынка подделку и контрабанду.

В скором времени сотрудники Роспотребндазора начнут проводить внеплановые рейды с проверками по торговым точками. Пока большее внимание они будут уделять молочной продукции. В случае неподчинения новым правилам предпринимателям придёт платить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.