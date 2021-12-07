Вступило в силу распоряжение правительства об изменении границ морского порта Мурманск

Границы изменены для строительства плавучего причала в губе Ура, который будут использовать суда портового флота. Именно их в последующем задействуют в работе с морским перегрузочным комплексом для сжиженного газа.

Объект будет возведён с целью оптимизации транспортных затрат компании «НОВАТЭК», план его реализации федеральное правительство утвердило ещё в апреле 2019 года. На тот момент инвестиционный проект включал строительство двух плавучих хранилищ газа, вспомогательного причала и необходимой береговой инфраструктуры. Предварительная оценка стоимости проекта – 70 млрд рублей. Срок возведения – 2023 год.

Что касается логистики, то она выглядит так: из морского порта Сабетта в Обской губе танкеры ледового класса по Северному морскому пути будут доставлять сжиженный газ до терминала, затем он будет перегружаться на газовозы и доставляться покупателям. По некотором оценкам, объём перевалки СПГ в Мурманской области может составить до 41 млн тонн в год. С появление такого комплекса у региона появится потенциальная возможность уйти от мазутозависмости. По крайней мере, разговоры о переводе котельных на голубое топливо велись и не раз.