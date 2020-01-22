Вся дорожная техника Мурманска направлена на борьбу со снежной стихией

Метель и порывистый ветер в столице Заполярье синоптики прогнозировали заранее, поэтому вся дорожная техника незамедлительно была направлена на расчистку дорог.

Ненастье снова настигло Мурманск, но наши дорожные службы снежными зарядами и порывистым ветром не удивить. Чтобы избежать сложных и аварийных ситуаций, на городские магистрали брошена вся снегоуборочная техника.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «На данный момент у нас в городе работает около 230 человек - уборщиков территорий. Общий выход в сутки техники за две смены - 210 единиц. С начала зимнего периода мы истратили семь тысяч тонн пескосоляной смеси, вывезли 360 тысяч кубических метров снежных масс».

Работы идут в круглосуточном режиме, некоторые участки приходится убирать дважды за день, при этом оперативно вывозятся снежные отвалы. В такой сильный ветер они создают дополнительную угрозу пешеходам, так как из-за них сложно рассмотреть приближающийся автотранспорт.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Техника работает в круглосуточном режиме».

Специалисты Управления дорожного хозяйства обращаются к автовладельцам с просьбой не оставлять припаркованные машины в неположенных местах и вдоль проезжей части, они значительно усложняют механизированную уборку.