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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.21 19:30

Вся грация нашей большой страны собралась в Легкоатлетическом манеже Мурманска

В столице Заполярья уже второй раз проводятся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение».

Художественная гимнастика - один из самых красивых видов спорта. Но, несмотря на лёгкость, с которой девочки выступают на площадке, каждая из них вкладывается очень много сил и времени в тренировках. Побороться за звание самой грациозной и яркой гимнастки приехали участницы из 22 регионов России. В нашей области соревнования такого уровня проходят уже второй раз – это, в первую очередь, показатель высокой подготовки и развитой школы гимнастики в Заполярье.

Екатерина Сиротина, старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике: «У вас действительно очень сильные школы художественной гимнастики, прекрасные тренеры. Уровень их спортивного мастерства каждый год повышается. Я это знаю не понаслышке, мы несколько раз уже приезжали своим тренерским составом на учебно-тренировочные спортивные сборы и мастер-класс. Действительно, дети, тренеры много учатся и прибавляются в спортивном мастерстве, что не может не радовать».

До 25 сентября в Легкоатлетическом манеже Мурманска выступят порядка 530 спортсменок. За право стать лучшими в индивидуальной программе и групповых упражнениях, таких как скакалка и мяч, соревнуются участницы 11-15 лет. Награждение призёров и победителей состоится 24 сентября.

Татьяна Грибкова, главный судья соревнований, заслуженный тренер России: «Я думаю, что такая организация соревнований, такой радушный приём и тепло, несмотря на ваш северный регион, тепло души людей, поможет нашим гимнасткам, которые всё лето готовились к этим соревнованиям, показать достойные результаты».

В Мурманской области отделения по художественной гимнастике открыты в девяти спортивных школах. В учреждениях занимаются более 1200 спортсменок. В открытие Всероссийских соревнований «Новое поколение» в мурманском манеже принял участие и глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спорт развивается и здорово, что огромное число людей в этом участвуют. А художественная гимнастика очень популярна в наших городах. Будем продолжать устраивать такие спортивные мероприятия».

По итогам этого турнира будут отобраны лучшие спортсменки, которые войдут в сборную страны.

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