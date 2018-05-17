Вся история Заполярья в статистических фактах и цифрах

Мурманскстат выпустил юбилейный сборник с символичным названием «Мурманской области - 80 лет». Сборник, который сегодня представили специалисты Мурманскстата, результат кропотливой работы. В издании широко представлены подробные статистические данные всех сфер жизни региона, начиная с 1938 года. По словам специалистов, труднее всего было найти данные 30- и 40-х годов, ведь в военное время большая часть архивов сильно пострадала или вовсе исчезла.

- Были проведены совещания, определены источники информации, направления работы, - рассказал о ходе работы над изданием Вячеслав Морозов, руководитель Мурманскстата. - Разработана концепция этого издания. Мы полтора года трудились. Если говорить о наиболее сложном периоде в поиске данных, то это годы войны и послевоенное восстановление, когда очень тяжело жилось людям.

До 1938 года Мурманский округ был частью Ленинградской области, а Кандалакшский район так и вовсе относился к Карелии. Поэтому часть информации архивировали в Ленинграде, где она и хранится до сих пор. Авторам сборника стоило немалого труда отыскать её и систематизировать.

В исторической справке, входящей в сборник, в хронологическом порядке изложены самые важные события, происходившие в Заполярье в течение 80 лет. На сегодняшний день это самый точный и современный статистический труд в Заполярье. По задумке авторов, он станет хорошим источником информации для журналистов, историков, педагогов.