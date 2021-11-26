Вся стратегия настроена на повышение качества жизни каждого человека, который живёт в Арктической зоне – заседание правительства региона

В конце рабочей недели губернатор Андрей Чибис провёл большое заседание правительства Мурманской области. Основной темой встречи стала экономическая повестка. Однако началось совещание с минуты молчания в память погибших в аварии на шахте в Кузбассе. Губернатор Андрей Чибис отметил, что произошедшее – большая трагедия для всей страны. И поручил провести проверки на предприятиях Мурманской области во избежание таких катастроф.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу обратить особое внимание на необходимость соблюдения техники безопасности. У нас большое количество людей тоже спускаются под землю, работают на опасных производствах».

После этого участники заседания приступили к основной повестке.

Как прозвучало во время заседания, в 2021 году рост инвестиций в Мурманской области составил более 9%. В денежном эквиваленте это более 82 миллиардов рублей. По параметрам инвест-активности наш регион опережает среднероссийские значения. Такие результаты достигнуты благодаря, в том числе высокому экспортному потенциалу. А ещё к проектам ТОР и Арктическая зона России активно присоединяются новые резиденты. Их уже более сотни.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Вся стратегия настроена на повышение качества жизни каждого человека, который живёт в Арктической зоне, на привлечение новых жителей. А в части экономики – это создание новых рабочих мест, реализация новых крупных инвестиционных проектов. И здесь, конечно, Мурманская область является лидером среди арктических регионов».

Не только сопровождением, но и реализацией инвестиционных проектов занимается Корпорации развития Мурманской области. Благодаря плодотворной работе правительства их количество за год увеличилось на 40%.

Светлана Панфилова, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Сейчас у нас больше проектов на сопровождение. За последний год происходит рост этих проектов и сейчас на сопровождении уже порядка 67 проектов. Это, не считая инвестиционных инициатив, которые инвесторы только сформировали как идею и начинают вместе с нами пошагово прорабатывать».

А резидентами Арктической зоны РФ занимается Управляющая компания «Столица Арктики». Она была создана в июле прошлого года. Благодаря работе компании в Мурманской области уже реализованы пять инвестиционных проектов.

Александр Шутов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Столица Арктики»: «В основном мы консультируем наших резидентов по вопросам земельно-имущественных отношений, по вопросам применения льгот, которые предоставляются им в рамках законов о ТОР и Арктической зоне».

Во время заседания Совет по развитию малого и среднего предпринимательства выбрал бизнес-омбудсмена. С перевесом в 22 голоса вперед вырвался экс депутат горсовета Мурманска и областной Думы Максим Белов. Теперь его кандидатуру должны одобрить народные избранники регионального парламента.