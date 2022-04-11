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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.22 19:30

«Всякий лёд до тепла живёт»

Эту народную мудрость не устаёт повторять любой, чья работа связана с водой в межсезонье. Да, у нас лёд начинает таять несколько позже, чем в других регионах, однако, опасность провалиться в холодную воду от этого меньше не становится. В столице Заполярья на берегу Семёновского озера мурманским школьникам продемонстрировали весь процесс вызволения человека, попавшего в полынью.

Однако на этом урок не закончился – ребята повторили правила техники безопасности и узнали для себя, на какие виды льда наступать сейчас всё же не стоит. К примеру, Егор, будучи кадетом-спасателем, уже не в первый раз наблюдает за работой сотрудников МЧС, в ряды которых он планирует влиться после окончания школы. По словам парня, его новые знания могут помочь в экстренной ситуации либо ему самому, либо его родным и близким.

Егор Ласковец, воспитанник МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: «Я узнал очень много нового: узнал средства, которыми спасают людей, узнал, как самому действовать, если попал в таких ситуациях, как спасать близких или знакомых, которые оказались в таких ситуациях».

По словам председателя Мурманского областного совета ВОСВОД, детям очень нравятся такие уроки-экскурсии. Занятия проводятся круглый год, они включены в учебный план.

Галина Ситник, председатель Мурманского областного совета ВОСВОД: «Нам очень нравится проводить эти занятия, потому что дети должны познавать, дети должны знать правила оказания помощи, правила поведения на воде, на льду. Тогда с людьми и с детьми ничего не случиться».

Как говорят сами спасатели, весна – действительно непростой сезон. Многие люди, выходя на потемневший лёд, пренебрегают элементарными правилами безопасности, даже не сверяясь с прогнозом погоды.

Марк Мартемьянов, спасатель Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России: «Весной, когда начинается таяние водоёмов, многие люди сталкиваются с тем, что они не проверяют прогноз, не осматривают визуально эти водоёмы на наличие открытой воды. А на некоторых участках могут происходить различные случаи, например, провалиться под лёд».

Правила безопасности на воде написаны не просто так, за многие годы их соблюдение спасло много жизней.

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