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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30

Всю правду о сотрудницах ГИБДД узнали журналисты «Вечерки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В субботу, 15 сентября, в Мурманске установят новый «Зелёный» рекорд». Участие в этой традиционной акции примут сотни мурманчан, которые посадят деревья и кустарники на специально отведенных площадках. Жизнь новому дереву может подарить любой желающий! Где и во сколько начнётся высадка деревьев, читайте в новом номере главной городской газеты «Вечерний Мурманск».

Мурманские «моржи» приняли «в штыки» новость о переносе своего домика на Семёновском озере. О планах строительства новой базы для «моржей» сообщили недавно городские власти. Но активисты клуба «Морж» почему-то решили, что их избушку снесут, а в новом комплексе сделают платный вход и неудобный график работы. Что на самом деле планируется построить на берегу «Семечки», что ждёт старый домик «моржей», выяснили журналисты «Вечёрки».

Получила своё логическое завершение история, взбудоражившая Мурманск в середине августа. О ней тогда судачили многие, перемешивая быль с выдумками. И неудивительно – не каждый день прохожие находят ночью на улице брошенную коляску с ребёнком. Подробности этой странной истории ищите в свежем номере газеты «Вечерний Мурманск».

Девушки с полосатыми жезлами на дорогах Мурманска появились относительно недавно. «Стоять на дороге с жезлом, в снег и метель – это не женская работа», - скажут многие. И будут неправы. Ошибаются и те, кто считает, что с женщинами-инспекторами нарушителю проще договориться о поблажках. Всю правду о сотрудницах ГИБДД узнали журналисты «Вечерки».

А кроме того, из свежего номера газеты можно узнать: что едят азербайджанцы в полярную ночь; чем закончилась история с девочкой, которую прищемило дверью автобуса;  почему из двора на улице Ломоносова таинственным образом исчезла гора мусора;  куда можно сходить в Мурманске в предстоящие выходные.

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