Вторая домашняя игра сборной «Мурман» с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска закончилась для наших ребят победой со счётом 6:4

Второй домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в этом сезоне состоялся на льду стадиона «Строитель». Наши хоккеисты встретились с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска.

Хотя игра и началась для клуба не совсем удачно, мурманские хоккеисты быстро набрали обороты. По словам вице-президента, клуб «Мурман» показывает хороший результат, это видно и по последним матчам.

Сергей Коробков, вице-президент ХК «Мурман»: «Последние две игры внушают оптимизм. Что в Кирове играли, что играли с «Кузбассом».

Вместе с правительством региона и городской администрацией партнёром команды остаётся и Мурманский морской торговый порт.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «ММТП»: «Совместно с клубом мы хорошо подготовились к сезону: и по качественному составу команд, и по инфраструктуре нашей домашней площадки. В этом году постарались позаниматься освещением этой площадки, сегодня все работы завершены, всё готово, паспорт получен о готовности».

По словам главного тренера, во время игры были недочёты. Но где их не бывает? Олег Батов уверен, что ребята постарались на славу.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Не всё гладко. Я думаю, что, во-первых, предыдущий матч очень много эмоций забрал. И эмоции тоже нужно восстанавливать. Как и физическое состояние. Только они восстанавливаются гораздо медленнее. Но справились. Молодцы. Поэтому всё получилось».

Поддержать «Мурман» пришло немало болельщиков и это в будний день.

Чтобы оправдать надежды фанатов, хоккейный клуб «Мурман» постарается показывать максимальный результат в каждой игре. Что же касается матча против Сибсельмаша, он закончился со счётом 6:4 в пользу наших.