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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.22 19:30

Вторая фотовыставка флотского журналиста открылась в музее Полярного

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Тема выставки посвящена жизни моряков, служащим на Кольской флотилии, боевым походам, встречам, праздникам, которые проводятся на флотилии. Выставку мы назвали «Корабли, события, люди».

В музее города воинской славы состоялась встреча с журналистом газеты «На страже Заполярья» Евгенией Друзьяк. Поводом стала новая выставка фоторабот корреспондента.

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Тема выставки посвящена жизни моряков, служащим на Кольской флотилии, боевым походам, встречам, праздникам, которые проводятся на флотилии. Выставку мы назвали «Корабли, события, люди».

Это не первая выставка корреспондента. В прошлый раз лучшие  свои фотоработы Евгения представила посетителям к 35-летию Кольской флотилии. И вот – очередная круглая дата и очередной подарок ко дню рождения. Самые ценные и красивые кадры, делится автор, как правило, случайные, когда люди не позируют для журналиста.

Евгения Друзьяк, корреспондент газеты Северного флота «На страже Заполярья», фотограф, г. Полярный: «В которых есть люди: их глаза, их взгляды, эмоции, впечатления… Это фотографии, на которых есть люди, когда я вижу встречи кораблей, подводных лодок, лица жён, детей. Это парад, когда люди максимально напряжены и собраны, идут в едином строю, в порыве, это дети-юнармейцы, будущие защитники Отечества».

За время работы у Евгении накопилось тысячи фотографий, за каждой своя история – до слёз радостная, или, наоборот, до онемения трагическая. Снимки, как не сложно догадаться, связаны с морской жизнью ЗАТО. На выставке в этот раз представлены довольно свежие кадры, собранные за последние пять лет. 

Евгения Друзьяк, корреспондент газеты Северного флота «На страже Заполярья», фотограф, г. Полярный: «Надо сказать, что фотографии мои по-своему уникальны и эксклюзивны, потому что разрешение на съёмку дают конкретному человеку на конкретное время. И, получая его, я могу работать в этом направлении».

Желающим познакомится с работами Евгении Друзьяк стоит поторопиться: экспозиция будет доступна для посетителей до 21 августа включительно.

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