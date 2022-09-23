Вторая молодость: в Мурманске капитальный ремонт фасада ДК моряков практически завершён
Ремонт стартовал в прошлом году. За это время подрядчик полностью восстановил штукатурный слой, покрасил стены и декоративные элементы в исторические цвета. Обновлены все окна и дубовые двери.
Огромные усилия пришлось приложить, чтобы восстановить карниз, который оказался практически полностью разрушен. Рабочие отреставрировали крыльца и террасу, сейчас монтируют подсветку.
Знаменитая фигурная композиция «Белые медведи» также дождалась обновления. Скульптура за долгие годы очень повредилась, её пришлось также сначала восстанавливать и укреплять, а потом красить.
Уже в начале октября все работы должны завершиться.
В настоящее время разработан проект реконструкции и внутренних помещений ДК моряков.
Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Сейчас действительно разрабатывается проектно-сметная документация. Она разработана и находится в государственной экспертизе. Проходит проверку с целью получения положительного заключения на реконструкцию уже всего объекта».