Вторая молодость: в Мурманске капитальный ремонт фасада ДК моряков практически завершён

Работы выполнены на 90%. Напомним, здание построили в 1936 году, оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

Ремонт стартовал в прошлом году. За это время подрядчик полностью восстановил штукатурный слой, покрасил стены и декоративные элементы в исторические цвета. Обновлены все окна и дубовые двери.

Огромные усилия пришлось приложить, чтобы восстановить карниз, который оказался практически полностью разрушен. Рабочие отреставрировали крыльца и террасу, сейчас монтируют подсветку.

Знаменитая фигурная композиция «Белые медведи» также дождалась обновления. Скульптура за долгие годы очень повредилась, её пришлось также сначала восстанавливать и укреплять, а потом красить.

Уже в начале октября все работы должны завершиться.

В настоящее время разработан проект реконструкции и внутренних помещений ДК моряков.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Сейчас действительно разрабатывается проектно-сметная документация. Она разработана и находится в государственной экспертизе. Проходит проверку с целью получения положительного заключения на реконструкцию уже всего объекта».