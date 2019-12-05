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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.19 19:30

«Вторник щедрый, а ты?»

Под таким девизом в одном из снежогорских садов состоялась благотворительная акция. Все вырученные средства с проведённой малышами ярмарки направятся в фонд помощи больным детям.

Для ярмарки-продажи, собранные средства с которой передадут в благотворительный фонд, Александра и Вера вместе со своими детьми подготовили сразу несколько лотов – это и шкатулочки, и новогодние игрушки, и вязанные изделия. Ребята, узнав об акции в своём детском саду, поторопились рассказать о ней родителям, чтобы вместе сделать большое доброе дело.

Но принести фабричную игрушку, значит не выполнить условия поставленные организаторами, ведь на ярмарке представлены только hand made изделия. Об этом накануне события сообщили воспитанники детских садов Снежногорска, малыши приняли участие во флеш-мобе и постарались привлечь к мероприятию как можно больше неравнодушных.

Особым лотом стали приготовленные подготовительной группой под контролем суши-шефа японские роллы. Средства за угощения и творческие поделки  добровольцы в режиме онлайн переводили в благотворительный фонд.

К проекту подключились и юные волонтёры образовательных учреждений, изготовив на школьном оборудовании свои уникальные вещи.

Добрым вторник сделали и другие благотворительные акции. Горожане несли прочитанные книги для обмена, а также зерно и семечки для регулярных акций «Покормите птиц зимой».

Организаторы благотворительного проекта считают, что добрые поступки от возраста не зависят. И здорово, что с такого раннего возраста ребята учатся понимать,  что мир изменить легко своим к нему отношением.

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Последние комментарии

Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
Любознательный
05.12.19 12:01
А кто автор материала?
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
васек трубачев
05.12.19 11:49
Переврано очень и очень много. - средства на повышение оплаты научным сотрудникам перечисляются из Москвы, а не изыскиваются в ПИНРО самостоятельно (их для этого просто нет). Их стали перечислять из
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
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