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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 18:30

«Второе дыхание» для северян

Бесплатное комплексное медицинское обследование для граждан предпенсионного возраста стало доступным. В стране успешно реализовывается программа «Второе дыхание», в рамках которой  любой взрослый мурманчанин может проверить своё здоровье. Сегодня проект реализовывался в первой поликлинике.

Здоровью мурманчан власти уделяют большое внимание. Для этого, как на региональном, так и на федеральном уровнях реализуется ряд программ, направленных на профилактику и оперативное лечение различных заболеваний. Одна из таких - «Второе дыхание». В её рамках каждый желающий северянин предпенсионного возраста может прийти в специально обозначенный день и бесплатно пройти комплексное обследование. К такой практике жители нашего региона  сначала отнеслись с опаской.

- Сначала люди не верили во всё это. Они думали, что это очередной «развод», потому что, когда им звонят и говорят, что вы пойдёте на бесплатное медицинское обследование, у них в мозгу возникала мысль, что это очередная «утка», - рассказывает Альфия Калинина, руководитель региональной общественной организации социально-психологической помощи «Алла».

Пациент проходит спектр медицинских процедур и в них входят не только анализы, но и  физиотерапия, и различные ингаляции. Курирует программу Центр поддержки гражданских инициатив, который помимо этого проекта, поддерживает десятки других.

- Всё это направлено на то, чтобы увеличить возраст проживания, чтобы жизнь была здоровая, чтобы люди заботились о себе, - рассказывает Светлана Виденеева, первый заместитель министра социального развития Мурманской области.

Медики же видят в таких проектах реальную пользу для населения, ведь диагностировать заболевание, а то и вовсе его предотвратить, гораздо легче и менее затратно, нежели лечить запущенное.

- Когда человек приходит к врачу по заболеванию, то это одно, а когда человек может прийти сюда, здесь с ним пообщаются, расскажут о вредных факторах, смотивируют человека к здоровому образу жизни, то это тренд общемировой, - пояснил Сергей Агеев, главный врач Мурманской городской поликлиники № 1. - Это очень здорово, что это направление работы мы будем в дальнейшем развивать.

Во «Втором дыхании» пока приняли участие немногие  жители области, но как говорят врачи, это только начало.

 

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