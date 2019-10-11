Второе дыхание моногородов

В Мурманске провели рабочую встречу с представителями «Фонда развития моногородов». Организация готова поддержать моногорода не только финансово, столичные специалисты проведут необычный квест «Прошагай город» в Ковдоре. Подробности в нашем сюжете.

В столице Заполярья специалисты некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» встретились с представителями областного правительства и экспертами крупного бизнеса в регионе. Тема встречи -поддержка развития моногородов. Качество жизни северян, которые проживают в таких муниципалитетах, зачастую зависит от экономического положения градообразующих предприятий, поэтому разрабатываются комплексные меры, предусматривающие создание дополнительных рабочих мест в отраслях, не связанных с основным предприятием.

Андрей Ильин, вице-президент торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Такие города как Ковдор со своей Гипербореей, Кировск со своим туризмом и спортом, Мончегорск, который включает квесты, Оленегорск пытается предложить свои решения у каждого есть свои направления, ну а мы их будем поддерживать».

Представители фонда прибыли в Мурманскую область во второй раз, они посетят Ковдор, в котором проведут акцию «Прошагай город». На сегодняшний день нефинансовый проект охватил уже более 100 городов. Он поможет в дальнейшем развивать бренд «Ковдор - столица Гипербореи».

Альмир Хабибрахимов, старший управляющий директор Блока продвижения продуктов и мер поддержки «Фонд развития моногородов»: «В рамках городского квеста будет проходить мероприятие, когда молодежь будет отмечать при помощи электронных карт Google и Яндекс точки притяжения с целью привлечения туристов как иностранных так и российских».

Реализация таких совместных проектов, позволит получить финансовую поддержку из федерального бюджета на создание инфраструктуры и развитие туризма на территории муниципалитетов, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни в моногородах.