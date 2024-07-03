Фестиваль гаражной культуры «Гаражане», проходивший в Мончегорске на прошлых выходных, собрал более 4000 тысяч посетителей со всей России. Помимо Мурманской области грандиозное событие на Кольском полуострове посетили представители Воронежа, Перми и Вологды. Уверенно можно сказать, что все гости прочувствовали тепло Заполярья на «гаражной вечеринке».

Даёшь дух 80-х и 90-х в массы! Второй большой фестиваль «Гаражане» состоялся в Мончегорске. Соединение двух мощных культур – городской и гаражной – это главная изюминка события! В городе металлургов гаражи - это, как говорят местные жители, своя субкультура. Да, и для многих эта атмосфера навевает воспоминания о юности и детстве.

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «Я вспоминаю те моменты, как мы тусили»…

85 процентов команды фестиваля – это местные жители, предприниматели, волонтёры, организаторы мастер-классов и, конечно, ежегодные его партнёры - Кольская ГМК.

Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам: «Если несколько лет назад все события в Мончегорске и фестивали проходили с приглашением, то сейчас они приносят свои плоды».

В первую очередь, по словам организаторов, хотелось не просто окунуть взрослых в годы юности, но также показать и молодёжи, а как было тогда, создать, своего рода, связь поколений. Считают, что у них всё получилось.

Регина Потехина, заместитель директора агентства развития Мончегорска, руководитель направления «Социально-культурная сфера»: «Это семейный праздник. Папы ностальгируют и рассказывают о семейных традициях».

Гости фестиваля могли посетить множество творческих активностей. Живопись, выжигание по дереву, песни, танцы, сап-борды, виниловая барахолка, музейный квартирник и настолки… Чего там только не было.

Галина Савченко, участница фестиваля: «Я успела нарядить себя».

Полина Щукина, участница фестиваля: «Фест замечательный».

Тамара Чартия, участница фестиваля: «Ещё не всё перепробовали».

Была даже площадка, где можно было поиграть в ретро видеоигры. На приставке «Денди». Современные дети тоже в восторге от Марио и Соника.

Иван Сорокин-Соловьёв, участник фестиваля: «Наша площадка называется «Игровой гараж».

Яркую атмосферу гости события, безусловно, будут ещё долго помнить.

А организаторы уже начнут готовиться к следующему празднику, чтобы провести фестиваль «Гаражане» на новом уровне.