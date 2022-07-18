Второй этап реновации в ЗАТО, в Мурманскую область начинают привлекать молодых айти-специалистов – важные темы оперативного совещания

Пожалуй, самым громким и масштабным мероприятием минувшей недели стал фестиваль в Териберке. В этом году его посетили более десяти с половиной тысяч человек со всей России. Музыка, танцы, мастер-классы и, конечно же, Арктическая кухня. Занятие по интересам на Териберка-Фесте найти себе мог каждый.

Пожалуй, самым громким и масштабным мероприятием минувшей недели стал фестиваль в Териберке. В этом году его посетили более десяти с половиной тысяч человек со всей России. Музыка, танцы, мастер-классы и, конечно же, Арктическая кухня. Занятие по интересам на Териберка-Фесте найти себе мог каждый.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Гости из 34 регионов были на нашем фестивале. 30 часов звучала живая музыка приглашенных и наших местных коллективов, прошло более 100 мастер-классов и лекций. Невероятную популярность на фестивале имела наша Арктическая кухня. Гости фестиваля приобрели 25 тысяч порций блюд Арктической кухни. Но особенно хочу отметить театр Арктической кухни, который проводился у нас впервые. Уникальное зрелище и вкусное».

Также на прошлой неделе состоялся и Всероссийский форум «Умный город. Новые возможности». Во время форума 300 представителей сферы айти участвовали в хакатоне - командном соревновании разработчиков. Чтобы привлекать молодых программистов в регион, правительство Мурманской области планирует запустить для них программу грантов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «15 грантов по 2 миллиона рублей. В рамках обсуждения мы такое решение приняли. Сегодня и в ближайшее время будут все документы необходимые подготовлены и выпущены. А с осени, в сентябре, начнётся приём заявок. Это те деньги, те гранты, для того чтобы молодые команды разработчиков имели возможность создавать свой новый продукт».

Отдельная тема - развитие медицины в Мурманской области. По статистике, сообщил Андрей Чибис, обеспеченность медицинскими кадрами в регионе выше, чем в среднем по России. Сама же страна по количеству врачей на душу населения занимает второе место в мире. Больше медперсонала только в Швейцарии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача, конечно, все необходимые меры предпринять для того, чтобы дефицит, который сегодня есть, был минимизирован. Поэтому, во-первых, у нас в этом году абитуриенты могут поступить на лечебное дело в МАГУ, где впервые открылись бюджетные места. В нашей сфере здравоохранения работают шестнадцать с половиной тысяч человек. 20 финансовых мер поддержки, включая программу «Арктический доктор» с поэтапной выплатой 2 миллионов рублей».

В Мурманской области продолжает работать программа «Свой дом в Арктике». Приём заявок на выплаты желающим построить частный дом в регионе идёт вторую неделю. Заявились для участия в этом проекте более 900 человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что в этом году на эти цели у нас предусмотрено полмиллиарда рублей в областном бюджете. И, конечно, в дальнейшем будем корректировать её условия в зависимости от опыта реализации и от запросов наших жителей».

Продолжает работать и программа, направленная на реновацию ЗАТО. В этом году стартует второй этап проекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За минувший год мы провели уже 25 мероприятий на сумму более 800 миллионов рублей. Это капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, 5 соцучреждений, 419 квартир и 5 километров автодорог. В этом году мы направляем полтора миллиарда рублей на эти цели из областного бюджета, чтобы повысить качество жизни более 100 тысяч наших жителей, которые живут в этих населенных пунктах».

Во время оперативного совещания обсудили и сезон отпусков, который всё ещё продолжается. Бесплатные путевки в санатории Мурманской области и Черноморского побережья в этом году получат более 3000 северян, на эти цели в 2022 году запланировано более 217 миллионов рублей.