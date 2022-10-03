Второй этап реновации ЗАТО город Заозерск завершается успешно

Огромный объём работ проделан в этом году, чтобы город стал комфортным для военнослужащих и их семей, проживающих здесь.

В рамках реновации ЗАТО в этом году в Заозерске капитально ремонтируют 11 многоквартирных домов. Рабочие красят фасады здания, герметизируют межпанельные швы, меняют окна в подъездах. В некоторых домах торцевые стены утепляют и зашивают сайдингом. Также проводится дополнительный ремонт, учитывая состояние каждого дома. Кроме того, сейчас в Заозерске ремонтируют 30 временно незаселённых квартир. В 24 из них работы практически завершены и ключи от жилья уже получили счастливые семьи. В остальных работы продолжаются.

Алексей Пеньшин, глава муниципального образования ЗАТО город Заозерск: «За счёт экономии средств, полученной нами, при проведении конкурсных процедур, мы произвели утепление двух многоквартирных домов, мы утеплили три торцевые стены. Жители положительно отнеслись к этому. Они очень долго ждали, просили. Отклик на реновацию, от вложенных финансовых средств, которые вкладываются в Заозерск в этом году, огромен и колоссален».

В ЗАТО капитально ремонтируют центральную площадь. Это стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе «Малые города и поселения». На обновление любимого места отдыха муниципалитет получил 75 млн рублей.

Алексей Пеньшин, глава муниципального образования ЗАТО город Заозерск: «Работы уже выполнены и благодаря правительству Мурманской области и поддержке губернатора были выделены дополнительно порядка 40 млн рублей, чтобы мы могли произвести в этом году больше работ. И площадь в этом году будет окончена и будет иметь современный вид».

На центральной площади Заозерска появится новая зелёная зона, остановочный комплекс и парклеты. Здесь построят современную трибуну с амфитеатром. Аллеи любви и героев ремонтируют и установят там малые архитектурные формы. Территорию за ФОКом также обустраивают, там будет парк для прогулок.