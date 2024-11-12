Второй год в Доме детского творчества Снежногорска реализуется национальный проект по созданию новых мест в системе дополнительного образования

Первыми историями успеха уже готовы поделиться и педагоги, и обучающиеся. Например, «Дриада» стала единственным представителем Мурманской области, ставшим призёром конкурса видеороликов в рамках Всероссийского фестиваля «Открытия-2030».

Самые сочные и нежные пельмени, по мнению семьи Поповых, получаются с начинкой из баранины. К такому выводу им удалось прийти через вкусные эксперименты.

Варвара Попова, юный повар, г. Снежногорск: «Мы любим готовить пельмени. Я участвовала во Всероссийском конкурсе «Династия поваров» с нашей семейной традицией».

Пожалуй, ещё одной традицией лично для Вари стало и участие в конкурсах. Видеоролик с историей успеха юного повара заслужил нескромный балл от членов жюри Всероссийского фестиваля «Открытия-2030» - девушка стала обладателем диплома 3-й степени.

Для учреждения дополнительного образования, в котором Варя постигает азы кулинарии, это тоже достижение: с прошлого года по двум программам Дом детского творчества открыл дополнительные места, что свидетельствует о успешной реализации национальных проектов.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Денежные средства, которые вливаются в допобразование, помогают детям открывать свои таланты и развиваться в каком-то новом для себя направлении, что и было сделано в ЗАТО Александровск».

Предпрофессиональная подготовка проекта «Гастрономический тур» позволяет ребятам проявлять себя, например, в пространстве медиа. И это, несмотря на ограничения в выборе продуктов для итогового блюда.

Елена Левина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Главная задача, надо из простых продуктов приготовить красивое и вкусное блюдо. Украсить его так, чтобы оно соответствовало даже ресторанной подаче».

Кристина Черепанова, юный повар, г. Снежногорск: «Я научилась создавать композиции, которые делают блюдо аппетитнее».

Создание аппетитного и колоритного яства – не главный итог занятия. Блюдо необходимо сфотографировать. А для этого даже создан бокс с необходимым освещением. Фото вместе с рецептом и комментарием юных поваров можно выложить в социальную сеть. Кулинарные шедевры собирают заслуженные реакции и привлекают в объединение новых обучающихся.

Таисия Смирнова, юный повар, г. Снежногорск: «Мне нравится готовить. Мама у меня вкусно готовит, поэтому я решила пойти по её стопам».

Каролина Клянникова, юный повар, г. Снежногорск: «Мне нравится пробовать готовое блюдо».

Включают в рецептуру и местные продукты. Например, на основе северных ягод ребята готовят начинки и топпинги для выпечки.

Путешествия по Кольскому Заполярью совершают на занятиях и участники программы «МедиаТревэл».

Лариса Румянцева, обучающаяся медиацентра «Твой взгляд» Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Я пробовала себя в фотографии. Было удивительно, что во мне есть качества фотографа. А развила в себе то, что научилась писать тексты, хотя прежде этого не умела».

Проект и дополнительные места для обучающихся созданы на базе медиацентра образовательного учреждения, поэтому медийщики всегда находятся в центре событий Дома творчества. Правильно выбрать ракурс, разобраться с настройками фотоаппарата и научиться применять фильтры – конечно, далеко не главные цели уроков.

Карина Бурнышева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Дети быстры и склоны к новизне. Появляется гаджет: мы снимаем себя, родных, всё, что видим вокруг. Чтобы это было правильно и работало на созидание, правильное восприятие другими. Этим мы и занимаемся».

Участие в национальном проекте принимают образовательные организации 74 регионов России. Это ни много и ни мало - около 2 миллионов программ. Для Дома творчества Снежногорска взять призовые места своими проектами и стать единственными победителем Всероссийского фестиваля из Мурманской области - большой успех. Кроме того, программы помогают ребятам в самоопределении: можно попробовать, пощупать, протестировать профессию, чтобы понять, насколько интересно дело. Например, оказалось, что воспитанник центра Иван Ложкин больше предпочитает быть за кадром, работать со звуком и монтировать ролики.

Иван Ложкин, обучающийся медиацентра «Твой взгляд» Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Думаю, что медиаиндустрия является крайне важной частью общества. Можно транслировать полезные идеи, устраивать пропаганду полезных и важных ценностей».

Бюджетные средства помогли Дому творчества оснастить всем необходимым для реализации проектов больше 80 обучающихся по двум программам социально-гуманитарной направленности принесли. Учреждением была закуплена мебель, ноутбуки, профессиональная фотокамера, штативы. Также медиацентру предоставили лицензированные программы для монтажа и обработки видео.