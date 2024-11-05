Второй контракт: депутат из Полярного вновь отправляется на передовую с необходимыми для фронта подарками от земляков

С собой боец забрал и гуманитарную помощь: маскировочные сети и окопные сети, необходимые для спасения жизней инструменты, которые бережно создают и собирают добровольцы города воинской славы.

Из музея города Полярного, который стал первой площадкой для плетения масксетей, где сейчас временно проходят ремонтные работы, добровольцы переехали в новое пространство. Здесь можно одновременно работать над тремя маскировочными сетями: позволяет это сделать не только ширина аудитории, но и усовершенствованное оборудование.

Марина Шевченко, доброволец, г. Полярный: «Мы можем сразу сетку натянуть, распятновку сделать, по цветам всё разложить. Два дня – сетка готова. Проверили, приходили товарищи».

Поступают отзывы и с передовой, что, как правило, помогает женщинам не расслабляться и ежедневно приходить в мастерскую.

Марина Шевченко, доброволец, г. Полярный: «Естественно, мы всё делаем по заявкам, а также работаем с учётом рельефа местности, где этот будет применяться».

Моральный дух бойцов позволяют поддержать сувениры, сделанные руками полярнинцев. Например, игрушки Чебурашка с партией маскировочных сетей вместе с Иваном Поддубным отправятся на фронт. Иван Константинович в прошлом году избрался в Совет депутатов муниципального образования, но уже во второй раз уходит на СВО добровольцем.

Иван Поддубный, участник СВО, г. Полярный: «Холодный рассудок – больше всего помогает. Плюс то, что наш невидимый фронт помогает: масксети, одеяла антидроновые, свечи окопные, которые сейчас очень сильно пригодятся».

Волонтёрам удалось разработать и внедрить станки для разрезания лент, что значительно ускоряет процесс работы. Однако плести приходится всё тем же способом: вручную, связывая лоскутки необходимого цвета в нужной последовательности. А думается во время работы всегда о главном, признаются александровцы, о тех, кому могут спасти жизнь эти изделия.

Анна Фролова, доброволец, г. Полярный: «Вы знаете, хочу помочь своим. Чтобы ребятам было легче, чтобы все были живы - здоровы, побыстрее вернулись домой… Хочется чем-то помочь».

Желающих оказать помощь в Центре дополнительного образования ждут ежедневно с 11 до 16 часов. Лишними не будут ни руки, ни материальные средства – основы для свечей, нитки, тёплые носки, деньги.