Второй раз состоялся «Литературный диктант» на площадке областной научной библиотеки, которая является инициатором международной просветительской акции

Северяне разных возрастных категорий должны были ответить на 20 вопросов, составленных при участии преподавателей, филологов, писателей и специалистов научной библиотеки.

Любители книжной классики и не только объединились, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят произведения русской литературы. Некоторые из участников «Литературного диктанта» впервые участвуют в мероприятии.

Илья Фёдоров, участник «Литературного диктанта»: «Мне очень нравится эта научная библиотека, я здесь постоянно читаю книги, занимаюсь саморазвитием. Это очень полезно в наши дни. Мне интересно попробовать что-то новое, надеюсь получить позитивные эмоции».

Диана Габдухакова, участница «Литературного диктанта»: «Меня мотивирует получение новых знаний и моя учительница по литературе, которая очень интересно ведёт предмет».

Любители чтения надеются на соперничество и верят в хорошие результаты, а также считают, что своим примером и участием способствуют популяризации интеллектуального хобби.

Лев Дятлов, участник «Литературного диктанта»: «Я очень люблю читать книги, за этим я провожу всё своё свободное время. Я бы очень хотел продвигать любовь к книгам среди молодёжи».

К акции присоединились 1132 площадки из Росси и 19 стран мира.

Никита Большаков, сотрудник Мурманской областной научной библиотеки, отдел развития и внешних коммуникаций: «Огромное количество отзывов из Хабаровска, Дальнего Востока. Сейчас уже, наверное, подходим к средней полосе. Огромное количество откликов продолжает приходить, поэтому точное количество участников мы сказать не можем, но оно уже перевалило за несколько тысяч. Только у нас в библиотеке были зарегистрированы сто сорок два участника, но на данный момент больше ста пятидесяти».

Перед началом интеллектуального испытания, инициатива по приведению которого принадлежит областной научной библиотеки, для северян выступили чтецы региональных учреждений культуры с отрывками из произведений классиков.

Участников ждали 20 вопросов, составленных при участии квалифицированных специалистов.

Результаты испытания подведут через три дня, а церемония награждения победителей состоится 8 октября.