Второй раз за сезон и за неделю депутаты областной Думы проводят большое заседание

Сегодня им предстояло сделать важный выбор. В зоне их ответственности – согласование кандидата на должность первого заместителя губернатора.

Кандидатов на должность первого вице-губернатора предлагает сам глава региона. Андрей Чибис, выступая перед парламентариями, признался, что долго не думал, знал точно, кого представит.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первый заместитель губернатора является в исполнительной власти вторым чиновником. И, конечно, учитывая, что мы с Оксаной Николаевной работаем долго, более 20 лет в разных ипостасях, этот человек - один из самых доверенных помощников, соратников губернатора Мурманской области».

Предложение сохранить должность за Оксаной Демченко не стало удивительным для региональных депутатов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы Оксану Николаевну все знаем, она работает пять лет с Андреем Владимировичем. Грамотный и очень вдумчивый специалист, прекрасный организатор. И мы понимаем, что эти задачи, которые решает наша программа «На Севере – жить», здесь и большой вклад Оксаны Николаевны, которая является регулятором всех вопросов».

29-ю положительными голосами парламентариев кандидатура Оксаны Демченко была согласована на пост первого вице-губернатора.

После этого депутаты продолжили работать согласно повестке дня. Им предстояло обсудить изменения в закон области о полномочиях органов власти в части производства и оборота алкогольной продукции, а также изменения о порядке подготовки и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту областного бюджета.