Второй ребёнок – не только семейное счастье, но и помощь в решении жилищного вопроса

Северяне все чаще используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. В Мурманской области в этом году более 1,3 тысячи семей решили улучшить жилищные условия с помощью материнского капитала. Это направление использования средств сейчас является самым популярным. Почти 700 семей северян подали заявления на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение жилья, а более 640 северян решили улучшить жилищные условия без привлечения заёмных средств.

Всего с начала действия программы с 2007 года на улучшение жилищных условий средства материнского капитала направили почти 15 тысяч семей Мурманской области.

Распорядиться материнским капиталом можно, когда ребёнку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, исполнится три года. Исключение составляет внесение первоначального взноса по жилищному кредиту или его погашение – в этом случае воспользоваться материнским капиталом можно после получения сертификата.