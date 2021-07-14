Второй укол можно отложить, но рисковать не стоит

260 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+129), Кандалакшском районе (+23) и Североморске (+19).

Одним из эффективных методов борьбы с коронавирусом эксперты называют вакцинацию. Но что делать, если вам пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19. По данным РИА «Новости», агентство при этом ссылается на одного их врачей-экспертов, можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идёт о каких-то проблемах со здоровьем. Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил специалист. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он.