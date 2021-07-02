Второй заход - на Северном флоте начинается ревакцинация

С 1 июля в военно-медицинских организациях Минобороны России началась ревакцинация от коронавируса военнослужащих и членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров. Повторную прививку получат те, кто сделал её до 2021 года.

Медслужбой Северного флота уже составлен план-график ревакцинации. В соответствии с ним повторно будут привиты «Спутником-V» около 3,5 тысячи человек из состава частей постоянной боеготовности, экипажей кораблей и подлодок, управления и штаба. При этом в плановом порядке продолжится вакцинация гражданских специалистов и членов семей военнослужащих на базе Военно-морского клинического госпиталя в Североморске, а также в военных поликлиниках ряда гарнизонов.

Подавляющее большинство воинов из флотской столицы уже прошли иммунизацию.