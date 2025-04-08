Вузы Мурманской области примут участие в отборе на получение гранта на создание ординатуры и аккредитационно-симуляционного центра

Средства гранта будут направлены на ремонт и оснащение помещений и формирование материально-технических и учебно-методических условий по программам ординатуры.

Это позволит студентам осваивать медицинские манипуляции и формировать необходимые навыки, чтобы соответствовать профессиональным стандартам и быть готовым к работе после выпуска.

Средства гранта будут направлены на ремонт и оснащение помещений и формирование материально-технических и учебно-методических условий по программам ординатуры.