Вузы Заполярья могут перейти на дистанционку

С пятницы вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение. В таком формате студенты, обучающиеся в подведомственных Минобрнауки вузах, продолжат учиться до 6 февраля.

Есть высокая вероятность того, что высшие учебные заведения Заполярья также перейдут на «удалёнку». Ведомство предлагает принять региональным вузам аналогичное решение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором в зависимости от эпидемиологической ситуации. И если в МАГУ ещё не определились, кто перейдет на удаленную работу, то на сайте МГТУ уже висит приказ о частичном переходе на дистанционный формат.

К слову, частичный, понятие очень растяжимое, судя по опубликованной информации, учиться из дома будут почти все.