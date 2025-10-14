Введение нового утилизационного сбора на легковые автомобили отменяется

Автовладельцы, которые уже оплатили машины, успеют растаможиться по старым правилам.

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения новых правил расчёта. Для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, учитывая его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой.

Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Отсрочка действует до 1 декабря по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.