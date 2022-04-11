Вводится мораторий на увеличение арендной платы за земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности

Губернатор сегодня провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. В нём приняли участие представители регионального правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств.

В правительстве Мурманской области на постоянной основе ведётся мониторинг ситуации во всех отраслях, чтобы оперативно принимать дополнительные меры поддержки. Первой темой, затронутой главой региона, стало введение моратория на увеличение арендной платы за земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности. Запрет будет действовать до конца 2022 года.

Так же в регионе действует программа микрозамов для малого и среднего предпринимательства. Поощряется и инновационная деятельность, на развитие можно получить 250 тысяч рублей.

В рамках антикризисных мер в регионе уделяется внимание поддержке проектов по импортозамещению и развитию местного производства продукции.