Вводится запрет на въезд и выезд в города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори

В Мурманской области с 14 апреля закроют въезд и выезд в города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Глава города атомщиков Максим Пухов через соцсети поспешил успокоить земляков: пока официально в городе нет ни одного заболевшего, один предварительно положительный тест.

Сам градоначальник своим примером призывает людей к самоизоляции и делиться через соцсети рецептами домашних блюд.

Максим Пухов, глава город Полярные Зори с подведомственной территорией: «Полярнозорнинцы, продолжаем режим самоизоляции! Мы, например, лепим пельмени. Любая активность дома приветствуется. Будьте здоровы!».