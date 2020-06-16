Вводятся послабления, но с очередными ограничениями

С 17 июня в Мурманской области открываются гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы, вместимостью не более 20 человек.

На этом этапе снятия ограничений разрешена деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха.

Владельцам гостиниц нужно согласовать открытие через сайт регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Размещать в номере можно не более 2 человек, а для семей — не более 4, не заселять посетителей старше 65 лет и строго соблюдать санэпидемправила. Отдыхающим в свою очередь необходимо уведомить о поездке через сайт регионального оперативного штаба по коронавирусу, перед приездом сдать тест на Covid-19 и иметь справку об отрицательном анализе или документ о перенесённой болезни.