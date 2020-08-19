Вы когда-нибудь видели трёхлапых воробьев?

Оказалось, такие аномалии существуют и, как ни странно, они не очень редки.

Жительница Мурманска Наталья Раевская известна своей любовью к пернатым, она не раз спасала больных птиц от гибели, у себя дома лечила и ухаживала за ними. В это раз волонтеру передали трёхлапого воробья. Помимо физической аномалии пичужка здорова.

По словам Натальи, скоро пернатого прооперируют, а потом отпустят на волю, где он заживёт нормальной воробьиной жизнью.