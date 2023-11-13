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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.23 19:30

Вы просили, мы приехали! 15 ноября «Норвежская выставка» вновь откроет свои двери в Североморске

Проект настолько понравился северянам, что по многочисленным просьбам организаторы выставки решили продлить его на неделю.

«Норвежская выставка» от федеральной компании «Орсо групп» впервые посетила Североморск на прошлой неделе, а теперь она продолжит свою работу с 15 по 19 ноября. Проект - один из лидеров в реализации топ брендов верхней одежды из Скандинавии. На выставке жители смогут приобрести вещи европейских производителей со скидками до 70%. Теплые пуховики, шубы, «Аляски» и парки выполнены из натуральных высококачественных материалов.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Вы просили, мы приехали! Так как два месяца назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, то двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар либо утилизировать, либо отдать за бесценок».

Модели бренда «Бьорн Ларсен» входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Они стали уже национальным брендом, ведь в Северном Королевстве эти куртки самые популярные.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «ОРСО групп» выкупила этот остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в два, а то и в три раза ниже цены, чем были представлены в магазинах. Это норвежские и канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегченные дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

У каждой куртки есть свой QR-код, по которому можно перейти на официальный сайт и увидеть подтверждение подлинности модели.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Изделие красивое, теплое. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба»

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать с 15 по 19 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27а -, с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

 

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