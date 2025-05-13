Вы слыхали, как поют тетерева?

Их песня состоит из двух элементов: продолжительного «бормотания», напоминающего воркование, и короткого «чуфыканья».

В Лапландском заповеднике токовища тетеревов располагаются на озерах или болотах. В мае на лёд вылетают и тетёрки. В их присутствии самцы оживляются.

Хвост у тетерева поднимается и разворачивается до предела. Крылья в этот момент опущены, а шея вытянута вперед. Такой внешний вид и яркое пение – борьба за внимание прекрасной самки.