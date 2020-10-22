Вы слышали, как поют… тюлени?!

Нет не те, что нежатся на льдинах…

Артисты мурманского океанариума продолжают радовать зрителей новыми видеороликами на своей странице в социальной сети. В этот раз тренеры сняли не выступление тюленей, а их вокальные способности. Да, артистка Жива спела для мурманчан песню. О чем она? Послушайте сами.