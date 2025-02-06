Вы застряли в кабинке лифта? Выручит диспетчер! Проверено журналистами «Арктик-ТВ»!

Лифты! Кто-то их боится, а кто-то бесстрашно заходит в них и может даже сделать зарядку в кабинке. Всё это об отношении людей к лифтам.

Казалось бы, как правильно пользоваться подъёмниками, знают все, но зачастую пренебрегают инструкцией и пользуются ими не по назначению. Что делать, если застрял в лифте, расскажет Анастасия Кочурова.

Это диспетчерская лифтовой службы, сотни маленьких прямоугольников на экранах оператора – реальные подъёмные механизмы в домах жителей всего региона. Сюда же поступают и звонки из кабин. Специалист может помочь застрявшему человеку самому выбраться из лифта или же вызвать аварийную бригаду.

Александра Егорова, оператор: «Можем попробовать самостоятельно запустить лифт, в том смысле, что подробно рассказать о том, на какие кнопки надо нажать, докрыть двери кабины, возможно. А если не получается, то направим механика и в течение получаса, как обычно, пассажира выпустят».

Для людей, которые застряли в лифте, важно не поддаваться панике, не пытаться самостоятельно открыть двери, а также не пробовать привести его в движение с помощью прыжков. Несмотря на то, что лифт плотно держат лебёдки и он никуда упасть не может, такие действия могут ещё больше поломать механизм.

В кабинке лифта обычно висят правила пользования средством передвижения. Однако, если человек застрял, нужно нажать на кнопку и пообщаться с диспетчером:

- Слушаю вас?

– Здравствуйте, лифт застрял, честно говоря, не знаю адрес.

– Привокзальная, 22.

- Спасибо. Что мне нужно делать?

– С какого на какой этаж вы ехали?

– С верхнего на первый.

– На каком этаже вы сейчас находитесь?

– Сейчас мы находимся на первом этаже.

– Свет в кабине есть?

– Свет есть.

– Попробуйте нажать на кнопочку «Стоп» и первый этаж.

– Что это за кнопка «Стоп»? Вижу «Отмена» и открытие и закрытие дверей.

- Нажимайте кнопку «Отмена» и первый этаж.

– Спасибо вам большое, двери открылись.

Вот так пообщавшись с диспетчером мы узнали, как можно открыть двери самостоятельно. Если же они не открываются, диспетчер вызовет аварийную бригаду, которая поможет вам выйти из заточения.

Чтобы не попадать в такие ситуации, важно спокойно стоять в лифте. Не шатать его, не прислоняться к его стенам и дверцам, а главное, не прыгать.

Номер диспетчерской располагается на специальной табличке на первом этаже у дверей подъёмного устройства.