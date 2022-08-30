Вячеслав Брель, мотоциклист: «Четыре колеса возят тело, два колеса возят душу»

29 августа считается Международным днём мотоцикла. Журналисты телередакции «Арктик-ТВ» решили выяснить, как же выглядел первый мотоцикл.

29 августа 1885 года немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал «повозку для верховой езды с керосиновым двигателем». Первый мотоцикл имел деревянные колеса, раму и ременный привод на заднее колесо.

С тех времён технологии сделали огромный скачок вперёд. Любители скоростного и двухколёсного транспорта пересели на модели с бензиновым двигателем и металлической рамой.

Артур Бреславец, мотоциклист, г. Мурманск: «Мой маленький «ослик» -«Урал», как я его называю, потому что, как у нас нынче говорится на Руси, как коня, точнее, как ишака конём не ряди, конём он всё равно не будет. Поэтому этот маленький «ишачок» всё-таки был создан ещё в Советском Союзе в далёкие шестидесятые годы как пахарь, но в голову пришла идея, а почему бы не сделать его шоссейным мотоциклом».

Большинство «Уралов» выпускались с коляской, которую «ослик» успешно потерял во время кастомизации, а рама ирбитского «оппозита» осталась почти без изменений, как и двигатель.

Артур Бреславец, мотоциклист, г. Мурманск: «Была необходимость только изменить шасси мотоцикла, колёса. Это в первую очередь, потому что на родной советской резине ездить по дорогам было невозможно, они были созданы для полей, поэтому и облик наложился уже сам собой. Пришлось переносить крылья, создавать их с нуля, искать какой-то другой бак, другие сиденья, дуги безопасности, потому что без них с таким мотором никак».

Поклонники тюнинга мотоциклов называют поделку Артура чем-то средним между флэт трекером, боббером или родсетром. Но всё это узкие термины, за которыми прячется гармоничность стиля и визуальное отсутствие колхоза. Байк выглядит как заводской, так и манит прокатиться.

Ощущение скорости и неизвестности навевают страх, а за ним и ощущение экстрима. Происходящие на грани возможностей человека. Если до этого ты был пешеходом, то сейчас полноценный участник дорожного движения. К слову, модифицированный «Урал» обладает необычной историей.

Артур Бреславец, мотоциклист, г. Мурманск: «Он когда-то был на учёте у нас в войсковой части на территории Мурманска. Предыдущий владелец его смог купить, но зарегистрировать его как мотоцикл с отсутствием документов не получилось, поэтому его зарегистрировали как самоходная машина. В результате этого колёса были из-за непригодности списаны, что даже было большим плюсом».

В кругу единомышленников Артура есть и приверженцы зарубежных моделей мотоциклов.

Вячеслав Брель, мотоциклист, г. Мурманск: «Моя ласточка «Хонда Шадоу» девяносто седьмого года, объём тысяча сто. Проверенная «старушка», уже изъезженная по России».

Помимо тюнинга, кастомизации и путешествий практически по всей России в обществе мотоциклистов бытует своя философия.

Вячеслав Брель, мотоциклист, г. Мурманск: «Можно много вспоминать красивых мотоциклетных фраз в стиле: «там четыре колеса возят тело, два колеса возят душу».

В рассуждениях любителей экстремальной езды не обходится и без иронии.

Смех смехом, а иллюзий насчёт вождения мотоцикла быть не должно.

Вячеслав Брель, мотоциклист, г. Мурманск: «Открываем видео на любом сайте, там аварии с мотоциклистами, посмотрите сначала часика полтора таких тяжёлых видео, а потом уже хочется – хочется. Купил всё, покатался недельку, езжай куда угодно, неважно куда – подальше, хотя бы до Питера доедь. Доешь, всё, человек после этого! Дальняя поездка ломает человека, ломает его настрой, человек начинает понимать, нужен ли ему мотоцикл».

После таких умозаключений у мотоциклиста вырабатывается девиз по жизни.

Вячеслав Брель, мотоциклист, г. Мурманск: «Главное, оставаться верным идее, не бросать, потому что основное, что отделяло мотоциклистов от всех остальных, понятие мотобратства, чтобы оно не затихало».

Сезон для езды на мотоцикле в нашем регионе закончится примерно в начале октября, то есть совсем скоро. В байкерском сообществе из этого события принято делать грустный, но праздник - с большим пробегом по городу и посиделками.