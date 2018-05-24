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День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.18 19:30

Вячеслав Фетисов стал послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике

Его назначение неслучайно, в течение многих лет  двукратный олимпийски чемпион часто привлекал внимание общественности к полярным регионам. Его новый статус посла позволит улучшить информированность общества об экологических проблемах.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назначен послом доброй воли Организации Объединенных Наций по Арктике и Антарктике. В 2015 году он первым в России поддержал кампанию по созданию морского охраняемого района в Антарктике. Также он  стал организатором самой масштабной акции по уборке побережья в Арктической зоне России. Новый статус позволит легендарному спортсмену привлечь внимание международного сообщества к экологическим проблемам полярных регионов.

- Я постараюсь всё сделать для того, чтобы совместно решать проблемы, которые  являются главными на сегодняшний момент, остальное вторично, - говорит Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. - Какой мир мы сегодня оставим нашим детям, зависит от того, как мы будем сегодня это понимать.

Весной будущего года Вячеслав Фетисов планирует провести недалеко от Северного полюса на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео»  товарищеский матч по хоккею. Такая акция, по мнению Фетисова, неплохой способ достучаться до неравнодушных к вопросам сохранения северной природы людей.  

Возможностью сыграть на полюсе заинтересовались Джим Керри и Леонардо Ди Каприо. По словам Фетисова, он также рассчитывает, что в матче примет участие и Владимир Путин, президент РФ.

- Ледовая база постоянно движется, лед в движении, раскалывается, появляются  трещины, - говорит Артур Чилингаров, специальный представитель Президента России по Арктике и Антарктике. - Очень сложно обеспечить безопасность в таких условиях, у хоккеистов непростая задача. Но мы пришли к пониманию и ЮНЭП нас поддерживает. Я думаю, что  нашего Президента ничто не остановит, если он что-то захочет.

А пока участие в матче уже подтвердили хоккеисты из Канады, США, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии.

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