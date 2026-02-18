День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.26 12:00
Вячеслав Краснов и Даниил Мадаминов: молодёжная «Вечёрка» - как сто лет назад
Если молодая душа просит праздника, а ноги в клуб не идут, то, быть может, самое время обратиться к традициям «Вечёрки». «Вечёрка» – это традиционная молодёжная встреча с танцами, играми и песнями, т.е. традиционный аналог дискотеки. Но главный замысел таких посиделок — знакомства, поэтому на вечерках вполне можно было встретить свою вторую половинку.
Во время «Вечёрки» звучит традиционная живая музыка, проводятся бытовые танцы и хороводы, для которых совершенно не требуется подготовка.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - этномузыколог Даниил Мадаминов и музыкант-фольклорист Вячеслав Краснов рассказывают о том, что подтолкнуло их к такому формату молодёжного отдыха, о том, какие мероприятия в ближайшее время состоятся в Мурманске.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
