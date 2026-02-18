Вячеслав Краснов: молодёжная «Вечёрка» - как сто лет назад

Если молодая душа просит праздника, а ноги в клуб не идут, то, быть может, самое время обратиться к традициям «Вечёрки». «Вечёрка» – это традиционная молодёжная встреча с танцами, играми и песнями, т.е. традиционный аналог дискотеки. Но главный замысел таких посиделок — знакомства, поэтому на вечерках вполне можно было встретить свою вторую половинку.

Во время «Вечёрки» звучит традиционная живая музыка, проводятся бытовые танцы и хороводы, для которых совершенно не требуется подготовка.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - музыкант-фольклорист Вячеслав Краснов рассказывают о том, что подтолкнуло его к такому формату молодёжного отдыха, о том, какие мероприятия в ближайшее время состоятся в Мурманске.