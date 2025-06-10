ВЫБИРАЕМ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «РУССКИЙ СЕВЕР»

Ольга Савчиц, помощник руководителя ООО СЗ «Арктикум»: «Мы отдали предпочтение комфорту и качеству жилья. В нашем ЖК будет всего семь жилых этажей. Предусмотрены двухкомнатные и однокомнатные квартиры улучшенной планировки, просторные кухни и лоджия в каждой квартире. Высота потолков в нашем ЖК будет более три метров в черновом варианте».

А в Мурманске появляется всё больше новостроек. Совсем скоро в Первомайском округе появится современное 7-этажное здание с лоджиями, детской и спортивной площадками, двумя парковками и удобным расположением.

Жилой комплекс «Русский Север», строительство которого активно ведётся на улице Шевченко, 1, выделяется среди других новостроек города своей уникальной концепцией и вниманием к деталям, которые обеспечат комфорт проживания будущим жильцам.

Ольга Савчиц, помощник руководителя ООО СЗ «Арктикум»: «Мы отдали предпочтение комфорту и качеству жилья. В нашем ЖК будет всего семь жилых этажей. Предусмотрены двухкомнатные и однокомнатные квартиры улучшенной планировки, просторные кухни и лоджия в каждой квартире. Высота потолков в нашем ЖК будет более три метров в черновом варианте».

Для удобства застройщик предусмотрел кладовые помещения на цокольном этаже, где можно разместить всё необходимое. Важным техническим параметром ЖК «Русский Север» считаются энергосберегающие технологии, используемые в строительстве. Стены возводят из газобетонных блоков – надёжного и экологически чистого материала. Дополнительный слой утеплителя толщиной 200 мм, обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и звукоизоляцию помещений.

Ольга Савчиц, помощник руководителя ООО СЗ «Арктикум»: «Завершение строительства планируется на второй квартал 2026 года. На нашем сайте «ЖК Русский Север.рф» вы можете подобрать понравившуюся планировку, посмотреть расположение квартиры на этаже. Поэтажный план предусмотрен. Выбрав понравившуюся, надо связаться с нашим менеджером, который поможет подобрать наиболее выгодную программу для покупки вашей квартиры».

Также застройщик позаботился не только о комфорте будущих жильцов, но и об их безопасности: двор дома будет закрыт от посторонних забором со шлагбаумом. Сама прилегающая территория будет иметь детскую и спортивную площадки, зелёное пространство, две зоны парковки, одна из которых площадью более 1000 квадратных метров.

Офис продаж: Мурманск, ул. Егорова, 14, офис 205. Телефон 8(8152) 21-65-65. Сайт: жкрусскийсевер.рф

Подробней о проекте и проектная декларация на сайте нашдом.рф Застройщик ООО Специализированный застройщик «Арктикум».

ИНН 5190089483, договор долевого участия эскроу счёт 214 ФЗ.

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