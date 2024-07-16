Выбираем направление будущего

В Мурманске продолжается цикл стратегических сессий, на которых обсуждаются концепции обновления плана «На Севере – Жить!». Новая встреча была посвящена теме цифровизации.

По словам экспертов, Мурманская область среди северных регионов России в сфере цифровизации занимает лидирующие позиции. Однако, нет предела совершенству, да и время сегодня такое, что стоять на месте нельзя. Поэтому, постоянно необходимо улучшать качество и развивать открытость власти.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Что такое для нас с вами цифровизация? С одной стороны, это про удобство, с другой стороны – про эффективность. Наверное, я и сегодня, как и все остальные, приму своё посильное участие в мозговом штурме, чтобы подумать, как нам двигаться дальше, чтобы мы работали ещё более эффективно во всех сферах народного хозяйства, в госуправлении, региональном, муниципальном. И с другой стороны, как двигаться дальше, чтобы нашим землякам было удобнее».