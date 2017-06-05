Выбираем праздничные символы региона

В шаге от большого юбилея. Через год Мурманской области исполнится 80 лет. Подготовка ко дню области начинается уже сейчас, в Заполярье объявили старт голосования за выбор праздничной символики.

Северянам предстоит определить, с каким слоганом и логотипом Мурманская область будет отмечать 80-летие. Голосование за праздничную символику стартовало сегодня на портале «Открытый электронный регион».

Сейчас на портале можно проголосовать за пять логотипов и семь слоганов. Представленные варианты отобраны из более чем 200 присланных на конкурс вариантов. В слоганах отражено и героическое прошлое и дыхание Арктики.

В качестве праздничной символики будут использоваться один логотип и три варианта слогана, набравшие наибольшее количество голосов.

Юбилейная символика будет размещаться на сувенирах и баннерах, использоваться в праздничном оформлении. Голосование пройдёт по 16 июня включительно. Для участия необходимо пройти несложную процедуру регистрации на портале.