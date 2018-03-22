Выбирай профессию на «МурманЭКСПО»

Нынешним школьникам совсем скоро придётся определиться с будущей профессией и, конечно же, с тем учебным заведением, куда они будут поступать. Помочь сделать такой непростой выбор вызвались организаторы выставки «Образование. Профессия. Карьера», где в одном месте собрались представители приёмных комиссий многих вузов и сузов России.

Чем ближе окончание учебного года, тем больше вопросов возникает у родителей выпускников. Все волнуются за судьбу своего чада, от выбора профессии и учебного заведения зависит его карьера и будущее. В этом году выставка «Образование. Профессия. Карьера» проходит традиционно на площадке павильона «МурманЭКСПО» и представляет 17 учебных заведений из разных городов России, среди них Калининградский технический университет, который предлагает схожие Мурманскому государственному техническому университету специальности.

На выставке можно принять участие в мастер-классах, пройти экспресс-тест на профориентирование, познакомиться с условиями приёма не только в высшие учебные заведения, но и в особо востребованные сегодня сузы. В них подготовят настоящих мастеров своего дела: в торговой сфере, в сварочном деле или в сфере общественного питания.

«МурманЭКСПОцентр второй год подряд включает в свою широкую программу выставку «Мурманский книжный салон», где можно познакомиться с писателями изданий и приобрести их произведения с автографами. Кроме того, организаторы обещают, что во время проведения их проекта каждый сможет найти в центре занятие по душе.

- Это и мастер-классы, это и образовательные проекты, это и презентации, чтение стихов, произведений, - перечисляет перечень мероприятий Алексей Савин, директор «МурманЭКСПОцентра». - Вас ждёт четыре дня интересных, насыщенных, увлекательных мероприятий: от конструирования из бумаги, плетения кружев до планов, карьеры и будущего трудоустройства.

Выставка проходит с 22 по 25 марта.