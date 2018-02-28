Выбирая президента, выбираем и комфортную среду

18 марта пройдут выборы за приоритетные проекты «Комфортной городской среды». Комиссия по реализации это федерального проекта в Мурманске определилась с тем, как будет организован процесс голосования за лучшие идеи.

В составе комиссии общественники и активисты, которые на заседании утвердили составы территориальных счётных комиссий, их председателей и секретарей. В выборах задействуют 400 человек. Это только те люди, которые будут подсчитывать результаты голосования. Так же утвердили форму бюллетеня. Всего избирателям будут представлены 19 общественных пространств, с подробными проектами которых можно ознакомиться в галерее на втором этаже делового центра «Арктика». Там организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений и корректировок по готовым дизайн-идеям.

- Утверждена форма бюллетеня, в который внесена 19 объектов для благоустройства областного центра, - пояснил Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска, член общественной комиссии. - Голосование будет рейтинговое, голосовать можно будет за несколько объектов сразу же.