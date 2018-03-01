Выборы – дело серьёзное, считают библиотекари

Выборы имеют богатую историю: яркие плакаты, агитационные лозунги. Где и как можно познакомиться с историей и атрибутикой избирательного процесса России, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Совсем скоро в нашей стране состоятся выборы Президента РФ. Для тех, кто впервые будет участвовать в голосовании, сотрудники научной библиотеки подготовили увлекательную программу, из которой можно узнают о том, как раньше проходили предвыборные кампании, как агитировали граждан и побуждали выражать свою политическую позицию. Такая познавательная акция состоится во многих городах Заполярья. Ребят ждут выставки агитплакатов советских времен с их меткими лозунгами, игры и круглые столы, где участники смогут проверить свои знания в области избирательного права.

- Мы хотим понять, знают ли они с какого возраста можно участвовать в выборах, знают ли, что такое электорат, какие проводятся выборы в марте, - рассказывает Светлана Леоневская, главный библиограф отдела информационного обслуживания. - По всему избирательному процессу мы проведём викторины, турниры, диспуты.

Посетители областной научной библиотеки смогут также познакомиться с подборкой исторической литературы, которую подготовили специалисты к Всемирному дню экскурсовода. Старинные издания, страницы которых листали знаменитые мурманские краеведы Иван Ушаков и Алексей Киселев, посвящены туристическим маршрутам по Карело–Мурманскому краю начала ХХ века. Именно тогда стало зарождаться экскурсионное дело и туризм на Мурмане.