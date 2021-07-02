Выборы-2021 - Общественная палата Мурманской области подписала соглашение о сотрудничестве с общественными организациями и представителями политических партий

Любые выборы требуют прозрачности и общественного контроля. Как раз для этих целей Общественная палата Мурманской области заключила соглашение о взаимодействии с общественниками и местными отделениями политических партий. Они должны предоставить своих наблюдателей для выборов.

Подготовка к довыборам в городской совет, в областную и Государственную Думу началась совсем недавно, но наблюдатели уже прошли необходимую подготовку и готовы работать.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области, член Общественной палаты Российской Федерации: «Эта практика не новая, мы уже так делали. Мы соглашение подписывали перед голосованием за поправки в Конституцию и на выборах губернатора. Практика имеется, практика отлажена. Мы в Общественной палате Мурманской области видим, что есть организации, которые участвовали в этом процессе и предоставляли своих наблюдателей от Общественной палаты, есть и такие, которые подписывают с нами соглашение впервые».

К таким «новичкам» относится общественная организация «Союз машиностроителей». Они сотрудничают с палатой уже второй год и всегда предоставляют своих наблюдателей при необходимости.

Михаил Баринов, член регионального отделения Общественной организации «Союза машиностроителей»: «Молодёжь с удовольствием принимает участие, потому что это хороша практика, чтобы узнать, как выборы проходят».

К наблюдению за выборами также присоединится организация «Журналисты России», её члены хотят подойти к мониторингу выборов со всей ответственностью и скрупулёзностью

Светлана Солдатова, председатель регионального отделения общественной организации «Журналисты России»: «Как раз представители нашего профессионального сообщества будут очень внимательно следить за выборами, не только с точки зрения наблюдателей, но и с точки зрения своей профессиональной работы. И в этом смысле участие нашей организации очень важно для того, чтобы подчеркнуть легитимность выборов и увидеть нюансы, те недочёты, которые могли бы быть».

По словам общественников, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, современные выборы проходят на высоком уровне. Работа наблюдателей начнётся в сентябре месяце.