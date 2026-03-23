Выборы-2026: схема нарезки одномандатных избирательных округов в нашем регионе перестала выглядеть как лоскутное одеяло

Недавно депутаты приняли закон, который сокращает число парламентариев с 32 до 28 человек. Изменения вступят в силу уже с 8-го созыва, когда проведут выборы в единый день голосования в сентябре этого года. Но дело не только в количестве депутатов. Меняется и схема распределения избирательных округов.

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству обсудили новую нарезку одномандатных избирательных округов в нашем регионе.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сейчас непростое время, понимаете. В условиях СВО, в условиях того положения, в котором находится Россия, наш регион играет немаловажную роль в целом по России, поэтому важно, какой политический, экономический тренд будет задан на развитие Мурманской области. А это определят, в том числе и итоги предстоящих выборов, которые состоятся в сентябре. Эта нарезка округов очень важна».

Основная цель новой системы – экономия бюджетных средств и повышение эффективности работы. Кроме того, сокращение числа округов позволит сохранить качество законотворческой работы и представительство интересов жителей.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Округа меняются очень логично, если посмотреть по карте Мурманской области. Это доступность наших избирателей. И как мы раньше говорили: представительство депутатов должно быть в каждом, даже малом населённом пункте, в обязательном порядке».

Также сокращение численности парламентариев проходит на фоне объективных демографических процессов. По мнению депутата Попова, данная нарезка – справедливый итог и в географическом вопросе.

Артур Попов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Уменьшилось количество так называемого лоскутного одеяла, когда по не очень понятным причинам были объединены, например, Ковдор и Мончегорск. Расстояния большие, почему были объединены, вот сейчас этого не будет, Полярные Зори с Апатитами – тоже будут разные округа, более понятные, более логичные округа. Совсем скомпоновать, конечно, не удаётся, у нас есть труднодоступные территории и там представительство тоже должно быть».

Таким образом, новая схема – не просто техническое изменение. Это ответственный подход к расходованию бюджетных средств, учёт демографической ситуации и шаг к более эффективной работе регионального парламента.