В Мурманской областной Думе сегодня прошёл второй день заседания. Повестка включала в себя ряд очень важных вопросов, первым из которых стало назначение даты выборов губернатора Мурманской области.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября этого года. Такую дату назначили депутаты областной Думы во время рассмотрения первого вопроса заседания. А далее перешли к другим темам. Например, рассмотрели вопрос исполнения бюджета за 2023 год.

Михаил Селезнев, министр финансов Мурманской области: «Можно судить как по показателям поступлений в подоходной базе, так и по исполнению расходной части. Да, есть некоторые проблемы с исполнением в части объектов капитального строительства, ремонта. Но, в основном, эта история связана с неисполнением обязательств заказчиками».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Надо, чтобы и комитеты, которые более тесно работали с министерством, особенно там, где у нас более низкий уровень исполнения наших национальных проектов и региональных программ. Я думаю, что председатели комитетов обратят внимание на то, чтобы чаще встречались с министром. Чтобы раз в полгода хотя бы смотрели за исполнением бюджета по нашим отраслевым министерствам и комитетам».

Обсудили депутаты областной Думы и вопрос внесения изменений в налоговое законодательство на федеральном уровне. Речь идёт о повышении налогов. При этом сразу обозначают, что инфляции ждать не надо, все продумано до мелочей.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Правительство предлагает, на наш взгляд, справедливую шкалу налогообложения. То есть, граждане, которые получают более 200 тысяч рублей в месяц, а это 2,4 млн рублей в год, они будут выплачивать ставку более 13 процентов».

Андрей Иванов, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Мы пытаемся раскачать потребление, чтобы было понятно. Увеличение ВВП, рост экономики. Но самое главное, чтобы было понятно, изменения коснуться всего двух процентов от работающего населения. Напомню, это 64 млн человек. Самое главное, мы даём возможность подтянуть благосостояние малообеспеченных семей».

Деньги пойдут в федеральный бюджет и будут распределяться на социальные проекты, например, дорогостоящее лечение детей.

Также некоторые депутаты в Госдуме уже выступили с предложением отменить подоходный налог гражданам, зарабатывающим менее 30 тысяч рублей в месяц.

Максим Иванов, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Мы все понимаем для чего это делается, цели изменения налогового законодательства. Поэтому у нас большинством, точнее, единогласно всеми депутатами, присутствующими на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, были поддержаны эти законопроекты. И Дума, соответственно, их тоже поддержала».

Следующее заседание областной Думы запланировано на 25 июня.